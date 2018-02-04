Верона
мин
1
Николас
Николас
90
26
Вукович
Ягош Вукович
90
28
Феррари
Алекс Феррари
90
12
Караччоло
Антонио Караччоло
90
77
Бюхель
Марсель Бюхель
90
2
Ромуло Соуза
Ромуло
90
27
Валоти
Маттиа Валоти
90
16
Ааронс
Роландо Ааронс
90
30
Матос Сантос
Ридер Матос Сантос
90
70
Петкович
Бруно Петкович
90
93
Фарес
Мохаммед Фарес
90
Запасные
40
Коппола
Фердинандо Коппола
17
Сильвестри
Марко Сильвестри
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
14
Сукулини
Франко Сукулини
37
Беардзотти
Энрико Беардзотти
Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
17
Ундер
Дженгиз Ундер
1'
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
5
Жуан
Жуан
30
да Силва
Сантос да Силва
25
Перес
Бруно Перес
23
Дефрель
Грегор Дефрель
8
Перотти
Диего Перотти