Болонья
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
5
Пульгар
Эрик Пульгар
44'
90
25
Масина
Адам Масина
90
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
90
18
Хеландер
Филип Хеландер
90
6
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
16
Поли
Андреа Поли
90
77
Донса
Годфред Донса
90
7
Джемаили
Блерим Джемаили
90
10
Дестро
Маттиа Дестро
90
24
Паласио
Родриго Паласио
90
Запасные
34
Равалья
Федерико Равалья
35
Торосидис
Василис Торосидис
3
Гонсалес
Джанкарло Гонсалес
4
Крафт
Эмиль Крафт
11
Крейчи
Ладислав Крейчи
12
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
2
Надь
Адам Надь
14
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
8
Орсолини
Риккардо Орсолини
Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
13
Астори
Давиде Астори
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
17
Верету
Жордан Верету
41'
90
28
Диаш
Жил Диаш
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
71'
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
Запасные
22
Черофолини
Микеле Черофолини
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
31
Уго
Витор Уго
15
Оливера
Максимильяно Оливера
76
Гаспар
Бруну Гаспар
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
14
Дабо
Брайан Дабо
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
77
Теро
Сирил Теро