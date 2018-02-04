Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
28
Манчини
Джанлука Манчини
72'
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
72
Иличич
Йосип Иличич
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
29
Петанья
Андреа Петанья
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
95
Бастони
Алессандро Бастони
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
21
Кастань
Тимоти Кастань
23
Мелегони
Филиппо Мелегони
32
Хаас
Николас Хаас
8
Госенс
Робин Госенс
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус
Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
17
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
90
27
Депаоли
Фабио Депаоли
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
12
Цесар
Боштьян Цесар
18
Гобби
Массимо Гобби
4
Ригони
Никола Ригони
19
Кастро
Лукас Кастро
10
Гаудино
Джанлука Гаудино
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
9
Степински
Мариуш Степински
45
Инглесе
Роберто Инглесе
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли