Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
13
Астори
Давиде Астори
90
17
Верету
Жордан Верету
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
77
Теро
Сирил Теро
90
Запасные
22
Черофолини
Микеле Черофолини
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
4
Миленкович
Никола Миленкович
31
Уго
Витор Уго
15
Оливера
Максимильяно Оливера
76
Гаспар
Бруну Гаспар
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
28
Диаш
Жил Диаш
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
6
Санчес
Карлос Санчес
30
Бабакар
Хума Бабакар
Верона
мин
1
Николас
Николас
90
26
Вукович
Ягош Вукович
11'
90
28
Феррари
Алекс Феррари
55'
90
12
Караччоло
Антонио Караччоло
90
77
Бюхель
Марсель Бюхель
90
2
Ромуло Соуза
Ромуло
90
27
Валоти
Маттиа Валоти
90
9
Кен
Мойзе Кен
20'
46'
90
93
Фарес
Мохаммед Фарес
90
70
Петкович
Бруно Петкович
90
30
Матос Сантос
Ридер Матос Сантос
90
Запасные
17
Сильвестри
Марко Сильвестри
40
Коппола
Фердинандо Коппола
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
75
Арто
Томас Арто
14
Сукулини
Франко Сукулини
8
Фоссати
Марко Фоссати
37
Беардзотти
Энрико Беардзотти
7
Верде
Даниэле Верде