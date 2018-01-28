СПАЛ
мин
97
Мерет
Алекс Мерет
90
27
Фелипе Диас
Фелипе
90
23
Викари
Франческо Викари
90
14
Матиелло
Федерико Матиелло
90
4
Сионек
Тиаго Сионек
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
88
Грасси
Альберто Грасси
90
28
Скьяттарелла
Паскуале Скьяттарелла
90
77
Вивиани
Федерико Вивиани
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
90
7
Антенуччи
Мирко Антенуччи
90
Запасные
1
Гомис
Альфред Гомис
85
Драме
Букари Драме
15
Вяйсянен
Саули Вяйсянен
33
Коста
Филиппо Коста
21
Саламон
Бартош Саламон
24
Витале
Маттиа Витале
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
43
Палоски
Альберто Палоски
10
Флоккари
Сержио Флоккари
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
7
Канселу
Жоау Канселу
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
11
Весино
Матиас Весино
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
29
Дальберт
Дальберт
2
Лопес
Лисандро Лопес
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
13
Раноккия
Андреа Раноккия
21
Сантон
Давиде Сантон
8
Рафинья
Рафинья
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
23
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин
17
Карамо
Янн Карамо
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти