Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
24
Гольданига
Эдоардо Гольданига
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
16
Политано
Маттео Политано
90
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90
Запасные
77
Пеголо
Джанлука Пеголо
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
5
Лемос
Маурисио Лемос
12
Сенси
Стефано Сенси
6
Маццителли
Лука Маццителли
8
Бьондини
Давиде Бьондини
10
Матри
Алессандро Матри
90
Рагуса
Антонио Рагуса
17
Пьерини
Николас Пьерини
Аталанта
мин
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
30'
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
21
Кастань
Тимоти Кастань
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
83'
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
86'
90
8
Госенс
Робин Госенс
90
72
Иличич
Йосип Иличич
90
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
1
Бериша
Этрит Бериша
33
Хатебур
Ханс Хатебур
28
Манчини
Джанлука Манчини
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
10
Гомес
Алехандро Гомес
32
Хаас
Николас Хаас
23
Мелегони
Филиппо Мелегони
29
Петанья
Андреа Петанья
7
Орсолини
Риккардо Орсолини