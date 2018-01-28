Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
5
Жуан Гильерме
Жуан
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
17
Ундер
Дженгиз Ундер
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
15
Морено
Эктор Морено
20
Фасио
Федерико Фасио
33
Эмерсон
Эмерсон
30
да Силва
Сантос да Силва
25
Перес
Бруно Перес
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
23
Дефрель
Грегор Дефрель
8
Перотти
Диего Перотти
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
29
Мурру
Никола Мурру
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
16
Линетти
Карол Линетти
90
90
Рамирес
Гастон Рамирес
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
9
Капрари
Джанлука Капрари
90
91
Сапата
Дуван Сапата
80'
90
Запасные
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
92
Тоццо
Андреа Тоццо
19
Реджини
Васко Реджини
17
Стринич
Иван Стринич
21
Верре
Валерио Верре
28
Капецци
Леонардо Капецци
11
Альварес
Рикардо Альварес
7
Сала
Джакопо Сала
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
99
Ковнацки
Давид Ковнацки
15
Томич
Михал Томич