Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
6
Мариу Руй
Мариу Руй
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
5
Аллан
Аллан
90
8
Фильо Хорхе
Жоржиньо
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
37'
59'
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
22
Сепе
Луиджи Сепе
11
Маджо
Кристиан Маджо
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
37
Уна
Адам Уна
42
Диавара
Амаду Диавара
30
Рог
Марко Рог
20
Зелински
Петр Зелински
15
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
Болонья
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
5
Пульгар
Эрик Пульгар
90
25
Масина
Адам Масина
90
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
90
18
Хеландер
Филип Хеландер
90
6
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
9
Верди
Симоне Верди
90
16
Поли
Андреа Поли
90
7
Джемаили
Блерим Джемаили
90
14
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
90
24
Паласио
Родриго Паласио
1'
90
Запасные
34
Равалья
Федерико Равалья
20
Майетта
Доменико Майетта
33
Кейта
Шейк Кейта
4
Крафт
Эмиль Крафт
11
Крейчи
Ладислав Крейчи
12
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
77
Донса
Годфред Донса
2
Надь
Адам Надь
10
Дестро
Маттиа Дестро
30
Оквонкво
Орджи Оквонкво