Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
31
Антонелли
Лука Антонелли
71
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
96
Калабрия
Давиде Калабрия
90
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
44'
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
20
Билья
Лукас Билья
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
81
63
Кутроне
Патрик Кутроне
15'
71
Запасные
17
Сапата
Кристиан Сапата
29
Палетта
Габриэль Палетта
41
Мусаччио
Матео Мусаччио
20
Абате
Иньяцио Абате
14
Фернандес
Матиас Фернандес
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
73
Локателли
Мануэль Локателли
9
Силва
Андре Силва
11
Борини
Фабио Борини
7
Калинич
Никола Калинич
Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
15
Бартоломеу
Баштуш
90
7
де Врей
Стефан де Врей
74
26
Раду
Штефан Раду
90
77
Марушич
Адам Марушич
20'
83
6
Лейва
Лукас Лейва
52
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
18
Альберто
Луис Альберто
90
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
90
Запасные
55
Варгич
Иван Варгич
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
13
Уоллес
Уоллес
8
Баста
Душан Баста
27
Фелипе
Луис Фелипе
22
Касерес
Мартин Касерес
66
Жордау
Бруну Жордау
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
4
Патрик
Патрик
6
Лукаку
Джордан Лукаку
7
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья