Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
40
Томович
Ненад Томович
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
77
Бастьен
Самюэль Бастьен
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
12
Цесар
Боштьян Цесар
18
Гобби
Массимо Гобби
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
4
Ригони
Никола Ригони
27
Депаоли
Фабио Депаоли
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
9
Степински
Мариуш Степински
Ювентус
мин
23
Щесны
Войцех Щесны
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
27
Стураро
Стефано Стураро
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
6
Хедира
Сами Хедира
67'
90
11
Коста
Дуглас Коста
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
88'
90
Запасные
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
16
Пинсольо
Карло Пинсольо
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
24
Ругани
Даниэле Ругани
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
12
Сандро
Алекс Сандро
14
Матюиди
Блейз Матюиди
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
33
Бернардески
Федерико Бернардески