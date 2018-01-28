Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
14
Бираски
Давиде Бираски
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
8
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
44
Велозу
Мигель Велозу
90
10
Лападула
Джанлука Лападула
90
19
Пандев
Горан Пандев
90
Запасные
38
Зима
Лукаш Зима
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
20
Рози
Алеандро Рози
13
Россеттини
Лука Россеттини
4
Кофи
Исаак Кофи
30
Ригони
Лука Ригони
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
11
Таарабт
Адель Таарабт
22
Лазович
Дарко Лазович
16
Галабинов
Андрей Галабинов
Удинезе
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Данило
Данило
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
3
Каэтано
Самир
90
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
85
Бехрами
Валон Бехрами
62'
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
Запасные
22
Скуффет
Симоне Скуффет
11
Дзампано
Франческо Дзампано
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
13
Ингелссон
Сванте Ингелссон
72
Барак
Антонин Барак
99
Балич
Андрия Балич
21
Понтиссо
Симоне Понтиссо
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
18
Перица
Стипе Перица
20
Лопес
Макси Лопес