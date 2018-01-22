Ювентус
мин
23
Щесны
Войцех Щесны
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
6
Хедира
Сами Хедира
90
11
Коста
Дуглас Коста
16'
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
Запасные
16
Пинсольо
Карло Пинсольо
15
Барцальи
Андреа Барцальи
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
27
Стураро
Стефано Стураро
22
Асамоа
Квадво Асамоа
33
Бернардески
Федерико Бернардески
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
20
Рози
Алеандро Рози
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
8
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
30
Ригони
Лука Ригони
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
11
Таарабт
Адель Таарабт
90
19
Пандев
Горан Пандев
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
38
Зима
Лукаш Зима
14
Бираски
Давиде Бираски
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
4
Кофи
Исаак Кофи
44
Велозу
Мигель Велозу
22
Лазович
Дарко Лазович
16
Галабинов
Андрей Галабинов
10
Лападула
Джанлука Лападула
64
Пеллегри
Пьетро Пеллегри