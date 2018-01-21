Удинезе
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Данило
Данило
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
3
Каэтано
Самир
11'
90
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
90
72
Барак
Антонин Барак
90
99
Балич
Андрия Балич
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
Запасные
25
Борселлини
Давиде Борселлини
22
Скуффет
Симоне Скуффет
13
Ингелссон
Сванте Ингелссон
21
Понтиссо
Симоне Понтиссо
6
Фофана
Секо Фофана
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
18
Перица
Стипе Перица
20
Лопес
Макси Лопес
СПАЛ
мин
1
Гомис
Альфред Гомис
90
27
Фелипе Диас
Фелипе
90
23
Викари
Франческо Викари
90
4
Сионек
Тиаго Сионек
90
14
Матиелло
Федерико Матиелло
90
77
Вивиани
Федерико Вивиани
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
90
88
Грасси
Альберто Грасси
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
7
Антенуччи
Мирко Антенуччи
90
10
Флоккари
Сержио Флоккари
49'
90
Запасные
97
Мерет
Алекс Мерет
15
Вяйсянен
Саули Вяйсянен
33
Коста
Филиппо Коста
85
Драме
Букари Драме
28
Скьяттарелла
Паскуале Скьяттарелла
24
Витале
Маттиа Витале
20
Мора
Лука Мора
43
Палоски
Альберто Палоски
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли