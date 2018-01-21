Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
24
Гольданига
Эдоардо Гольданига
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
25
Берарди
Доменико Берарди
54'
90
90
Рагуса
Антонио Рагуса
90
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90
Запасные
77
Пеголо
Джанлука Пеголо
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
12
Сенси
Стефано Сенси
6
Маццителли
Лука Маццителли
8
Бьондини
Давиде Бьондини
10
Матри
Алессандро Матри
16
Политано
Маттео Политано
17
Пьерини
Николас Пьерини
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
13
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
14
Фальке
Яго Фальке
90
21
Беренгер
Алекс Беренгер
90
22
Оби
Жоэль Оби
26'
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
90
Запасные
32
Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
4
Бонифази
Кевин Бонифази
23
Баррека
Антонио Баррека
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
24
Моретти
Эмилиано Моретти
6
Аква
Африйе Аква
5
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
10
Льяич
Адем Льяич
99
Садик
Умар Садик
31
Бойе
Лукас Бойе