Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
17
Стринич
Иван Стринич
90
90
Рамирес
Гастон Рамирес
90
18
Прат
Деннис Прат
90
16
Линетти
Карол Линетти
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
99
Ковнацки
Давид Ковнацки
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
30'
60'
68'
90
Запасные
92
Тоццо
Андреа Тоццо
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
6
Пирес Рибейро
Хосе Родолфо Пирес Рибейро
29
Мурру
Никола Мурру
19
Реджини
Васко Реджини
11
Альварес
Рикардо Альварес
21
Верре
Валерио Верре
28
Капецци
Леонардо Капецци
8
Баррето
Эдгар Баррето
9
Капрари
Джанлука Капрари
91
Сапата
Дуван Сапата
Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
31
Уго
Витор Уго
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
90
Запасные
22
Черофолини
Микеле Черофолини
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
4
Миленкович
Никола Миленкович
15
Оливера
Максимильяно Оливера
76
Гаспар
Бруну Гаспар
6
Санчес
Карлос Санчес
28
Диаш
Жил Диаш
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
7
Зехнини
Рафик Зехнини