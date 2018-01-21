Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
13
Уоллес
Уоллес
90
15
Бартоломеу
Баштуш
83'
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
32'
68'
90
77
Марушич
Адам Марушич
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
18
Альберто
Луис Альберто
23'
90
6
Лейва
Лукас Лейва
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
Запасные
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
25
Варгич
Иван Варгич
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
27
Фелипе
Луис Фелипе
22
Касерес
Мартин Касерес
8
Баста
Душан Баста
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
4
Патрик
Патрик
5
Лукаку
Джордан Лукаку
7
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья
Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
40
Томович
Ненад Томович
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
77
Бастьен
Самюэль Бастьен
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
9
Степински
Мариуш Степински
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
25'
90
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
12
Цесар
Боштьян Цесар
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
27
Депаоли
Фабио Депаоли
4
Ригони
Никола Ригони
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер