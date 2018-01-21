Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
90
23
Чеппителли
Лука Чеппителли
90
19
Писакане
Фабио Писакане
90
16
Фараго
Паоло Фараго
90
18
Барелла
Николо Барелла
8'
90
21
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
8
Чигарини
Лука Чигарини
90
20
Падоин
Симоне Падоин
90
25
Сау
Марко Сау
90
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
90
Запасные
26
Кроста
Лука Кроста
1
Рафаэль
Рафаэль
3
Андреолли
Марко Андреолли
2
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
15
Кастан
Леандро Кастан
27
Дейола
Алессандро Дейола
4
Дессена
Даниэле Дессена
9
Джианнетти
Никколо Джианнетти
17
Фариас
Диего Фариас
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
2
Калабрия
Давиде Калабрия
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
21
Билья
Лукас Билья
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
79
Кесси
Франк Кесси
36'
42'
90
7
Калинич
Никола Калинич
90
Запасные
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
1
Габриэл
Габриэл
20
Абате
Иньяцио Абате
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
29
Палетта
Габриэль Палетта
31
Антонелли
Лука Антонелли
17
Сапата
Кристиан Сапата
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
73
Локателли
Мануэль Локателли
11
Борини
Фабио Борини
9
Силва
Андре Силва
63
Кутроне
Патрик Кутроне