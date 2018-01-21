Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
7
Канселу
Жоау Канселу
90
21
Сантон
Давиде Сантон
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
11
Весино
Матиас Весино
86'
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
29
Дальберт
Дальберт
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
2
Лопес
Лисандро Лопес
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
13
Раноккия
Андреа Раноккия
10
Мариу
Жоау Мариу
77
Брозович
Марсело Брозович
23
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин
17
Карамо
Янн Карамо
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
30
да Силва
Сантос да Силва
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
31'
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
48
Антонуччи
Мирко Антонуччи
18
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
22
Абдуллахи
Нура Абдуллахи
33
Эмерсон
Эмерсон
5
Жуан
Жуан
15
Морено
Эктор Морено
25
Перес
Бруно Перес
17
Ундер
Дженгиз Ундер
23
Дефрель
Грегор Дефрель
14
Шик
Патрик Шик