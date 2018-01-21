Верона
мин
1
Николас
Николас
90
75
Арто
Томас Арто
90
12
Караччоло
Антонио Караччоло
90
28
Феррари
Алекс Феррари
90
77
Бюхель
Марсель Бюхель
90
2
Ромуло Соуза
Ромуло
90
27
Валоти
Маттиа Валоти
90
5
Сукулини
Бруно Сукулини
90
93
Фарес
Мохаммед Фарес
90
70
Петкович
Бруно Петкович
90
30
Матос Сантос
Ридер Матос Сантос
90
Запасные
40
Коппола
Фердинандо Коппола
17
Сильвестри
Марко Сильвестри
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
14
Сукулини
Франко Сукулини
8
Фоссати
Марко Фоссати
37
Беардзотти
Энрико Беардзотти
9
Кен
Мойзе Кен
7
Верде
Даниэле Верде
11
Паццини
Джампаоло Паццини
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
90
23
Капуано
Марко Капуано
90
7
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
10
Барберис
Андреа Барберис
3'
90
92
Бенали
Ахмад Бенали
90
11
Риччи
Федерико Риччи
67'
90
5
Стоян
Адриан Стоян
54'
90
29
Тротта
Марселло Тротта
90
Запасные
3
Феста
Марко Феста
78
Висково
Аньелло Висково
93
Айети
Арлинд Айети
20
Павлович
Даниэль Павлович
89
Крочата
Джованни Крочата
13
Иско
Мариано Иско
6
Роден
Маркус Роден
37
Фараони
Давиде Фараони
14
Сульич
Казим Сульич
17
Будимир
Анте Будимир
9
Налини
Андреа Налини
99
Точукву
Симеон Точукву