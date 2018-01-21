Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
72
Иличич
Йосип Иличич
90
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
28
Манчини
Джанлука Манчини
21
Кастань
Тимоти Кастань
19
Риццо
Лука Риццо
8
Госенс
Робин Госенс
32
Хаас
Николас Хаас
23
Мелегони
Филиппо Мелегони
29
Петанья
Андреа Петанья
7
Орсолини
Риккардо Орсолини
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
6
Мариу Руй
Мариу Руй
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
8
Фильо Хорхе
Жоржиньо
90
5
Аллан
Аллан
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
65'
90
20
Зелински
Петр Зелински
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
19
Максимович
Никола Максимович
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
11
Маджо
Кристиан Маджо
15
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
17
Гамшик
Марек Гамшик
30
Рог
Марко Рог
42
Диавара
Амаду Диавара
37
Уна
Адам Уна