Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
13
Астори
Давиде Астори
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
17
Верету
Жордан Верету
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90'
90
77
Теро
Сирил Теро
90
Запасные
22
Черофолини
Микеле Черофолини
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
4
Миленкович
Никола Миленкович
31
Уго
Витор Уго
15
Оливера
Максимильяно Оливера
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
28
Диаш
Жил Диаш
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
27
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
6
Санчес
Карлос Санчес
30
Бабакар
Хума Бабакар
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
7
Канселу
Жоау Канселу
90
13
Раноккия
Андреа Раноккия
90
21
Сантон
Давиде Сантон
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
10
Мариу
Жоау Мариу
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
11
Весино
Матиас Весино
90
9
Икарди
Мауро Икарди
55'
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
29
Дальберт
Дальберт
77
Брозович
Марсело Брозович
87
Кандрева
Антонио Кандрева
23
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин
17
Карамо
Янн Карамо