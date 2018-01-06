Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
39'
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
13
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
21
Беренгер
Алекс Беренгер
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
14
Фальке
Яго Фальке
85'
90
22
Оби
Жоэль Оби
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
53'
90
Запасные
32
Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
4
Бонифази
Кевин Бонифази
24
Моретти
Эмилиано Моретти
5
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
6
Аква
Африйе Аква
99
Садик
Умар Садик
31
Бойе
Лукас Бойе
19
Де Лука
Мануэль Де Лука
10
Льяич
Адем Льяич
Болонья
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
4
Крафт
Эмиль Крафт
90
5
Пульгар
Эрик Пульгар
90
3
Гонсалес
Джанкарло Гонсалес
90
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
90
18
Хеландер
Филип Хеландер
90
9
Верди
Симоне Верди
90
16
Поли
Андреа Поли
90
14
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
90
10
Дестро
Маттиа Дестро
90
24
Паласио
Родриго Паласио
90
Запасные
34
Равалья
Федерико Равалья
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
33
Кейта
Шейк Кейта
6
Де Майо
Себастьян Де Майо
35
Торосидис
Василис Торосидис
11
Крейчи
Ладислав Крейчи
12
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
77
Донса
Годфред Донса
2
Надь
Адам Надь
7
Петкович
Бруно Петкович
30
Оквонкво
Орджи Оквонкво