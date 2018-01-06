Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
8
Перотти
Диего Перотти
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90
9
Джеко
Эдин Джеко
56'
90
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
15
Морено
Эктор Морено
5
Жуан
Жуан
55
Кастан
Леандро Кастан
33
Эмерсон
Эмерсон
17
Ундер
Дженгиз Ундер
30
да Силва
Сантос да Силва
25
Перес
Бруно Перес
14
Шик
Патрик Шик
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
15
де Рон
Мартен де Рон
19'
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
72
Иличич
Йосип Иличич
90
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус
14'
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
5
Масиелло
Андреа Масиелло
28
Манчини
Джанлука Манчини
21
Кастань
Тимоти Кастань
4
Кристанте
Бриан Кристанте
27
Куртич
Ясмин Куртич
8
Госенс
Робин Госенс
32
Хаас
Николас Хаас
29
Петанья
Андреа Петанья
20
Видо
Лука Видо
7
Орсолини
Риккардо Орсолини