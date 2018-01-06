Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
2
Калабрия
Давиде Калабрия
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
54'
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
21
Билья
Лукас Билья
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
63
Кутроне
Патрик Кутроне
90
Запасные
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
1
Габриэл
Габриэл
17
Сапата
Кристиан Сапата
15
Гомес
Густаво Гомес
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
73
Локателли
Мануэль Локателли
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
45
Дзанеллато
Никколо Дзанеллато
46
Габбиа
Маттео Габбиа
11
Борини
Фабио Борини
7
Калинич
Никола Калинич
9
Силва
Андре Силва
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
93
Айети
Арлинд Айети
90
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
90
7
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
10
Барберис
Андреа Барберис
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
6
Роден
Маркус Роден
90
17
Будимир
Анте Будимир
90
5
Стоян
Адриан Стоян
90
29
Тротта
Марселло Тротта
90
Запасные
3
Феста
Марко Феста
78
Висково
Аньелло Висково
21
Куомо
Джузеппе Куомо
37
Фараони
Давиде Фараони
89
Крочата
Джованни Крочата
8
Ромеро
Аристотелес Ромеро
11
Крагль
Оливер Крагль
13
Иско
Мариано Иско
14
Сульич
Казим Сульич
99
Точукву
Симеон Точукву