Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
40
Томович
Ненад Томович
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
77
Бастьен
Самюэль Бастьен
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
8
Радованович
Иван Радованович
9'
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
9
Степински
Мариуш Степински
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
12
Цесар
Боштьян Цесар
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
27
Депаоли
Фабио Депаоли
10
Гаудино
Джанлука Гаудино
4
Ригони
Никола Ригони
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
Удинезе
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Данило
Данило
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
3
Каэтано
Самир
90
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
90
72
Барак
Антонин Барак
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
Запасные
25
Борселлини
Давиде Борселлини
22
Скуффет
Симоне Скуффет
13
Ингелссон
Сванте Ингелссон
96
Коста
Фелипе Коста
99
Балич
Андрия Балич
21
Понтиссо
Симоне Понтиссо
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
18
Перица
Стипе Перица
9
Байич
Рияд Байич
20
Лопес
Макси Лопес