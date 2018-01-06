Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
14
Бираски
Давиде Бираски
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
30
Ригони
Лука Ригони
90
8
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
10
Лападула
Джанлука Лападула
90
19
Пандев
Горан Пандев
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
38
Зима
Лукаш Зима
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
27
Риччи
Федерико Риччи
4
Кофи
Исаак Кофи
64
Пеллегри
Пьетро Пеллегри
49
Росси
Джузеппе Росси
16
Галабинов
Андрей Галабинов
22
Лазович
Дарко Лазович
11
Таарабт
Адель Таарабт
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
24
Гольданига
Эдоардо Гольданига
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
16
Политано
Маттео Политано
90
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90
Запасные
77
Пеголо
Джанлука Пеголо
70
Марсон
Леонардо Марсон
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
23
Гаццола
Марсело Гаццола
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
22
Фраттези
Давиде Фраттези
6
Маццителли
Лука Маццителли
90
Рагуса
Антонио Рагуса
10
Матри
Алессандро Матри