Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
13
Астори
Давиде Астори
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
17
Верету
Жордан Верету
90
28
Диаш
Жил Диаш
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
71'
90
77
Теро
Сирил Теро
90
Запасные
22
Черофолини
Микеле Черофолини
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
4
Миленкович
Никола Миленкович
31
Уго
Витор Уго
15
Оливера
Максимильяно Оливера
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
25
Кьеза
Федерико Кьеза
27
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
6
Санчес
Карлос Санчес
30
Бабакар
Хума Бабакар
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
2
Калабрия
Давиде Калабрия
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
11
Борини
Фабио Борини
90
63
Кутроне
Патрик Кутроне
90
Запасные
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
1
Габриэл
Габриэл
17
Сапата
Кристиан Сапата
15
Гомес
Густаво Гомес
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
31
Антонелли
Лука Антонелли
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
21
Билья
Лукас Билья
73
Локателли
Мануэль Локателли
45
Дзанеллато
Никколо Дзанеллато
46
Габбиа
Маттео Габбиа
9
Силва
Андре Силва