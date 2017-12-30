Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
13
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
22
Оби
Жоэль Оби
90
14
Фальке
Яго Фальке
90
5
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
21
Беренгер
Алекс Беренгер
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
90
Запасные
32
Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
87
Буонджорно
Алессандро Буонджорно
24
Моретти
Эмилиано Моретти
6
Аква
Африйе Аква
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
99
Садик
Умар Садик
31
Бойе
Лукас Бойе
19
Де Лука
Мануэль Де Лука
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
20
Рози
Алеандро Рози
90
8
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
30
Ригони
Лука Ригони
90
44
Велозу
Мигель Велозу
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
11
Таарабт
Адель Таарабт
90
19
Пандев
Горан Пандев
90
Запасные
38
Зима
Лукаш Зима
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
14
Бираски
Давиде Бираски
13
Россеттини
Лука Россеттини
4
Кофи
Исаак Кофи
64
Пеллегри
Пьетро Пеллегри
10
Лападула
Джанлука Лападула
49
Росси
Джузеппе Росси
16
Галабинов
Андрей Галабинов
22
Лазович
Дарко Лазович