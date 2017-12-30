Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
31'
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
14
Шик
Патрик Шик
90
8
Перотти
Диего Перотти
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
48
Антонуччи
Мирко Антонуччи
18
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
15
Морено
Эктор Морено
5
Жуан
Жуан
33
Эмерсон
Эмерсон
6
Строотман
Кевин Строотман
17
Ундер
Дженгиз Ундер
30
да Силва
Сантос да Силва
25
Перес
Бруно Перес
21
Гоналон
Максим Гоналон
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
78'
90
90
Рагуса
Антонио Рагуса
90
16
Политано
Маттео Политано
90
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90
Запасные
70
Марсон
Леонардо Марсон
77
Пеголо
Джанлука Пеголо
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
23
Гаццола
Марсело Гаццола
6
Маццителли
Лука Маццителли
22
Фраттези
Давиде Фраттези
17
Пьерини
Николас Пьерини
10
Матри
Алессандро Матри