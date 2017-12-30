Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
21
Сантон
Давиде Сантон
90
13
Раноккия
Андреа Раноккия
90
7
Канселу
Жоау Канселу
90
11
Весино
Матиас Весино
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
29
Дальберт
Дальберт
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
10
Мариу
Жоау Мариу
77
Брозович
Марсело Брозович
23
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин
17
Карамо
Янн Карамо
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
26
Раду
Штефан Раду
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
15
Бартоломеу
Баштуш
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
77
Марушич
Адам Марушич
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
18
Альберто
Луис Альберто
90
6
Лейва
Лукас Лейва
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
Запасные
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
25
Варгич
Иван Варгич
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
27
Фелипе
Луис Фелипе
13
Уоллес
Уоллес
8
Баста
Душан Баста
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
4
Патрик
Патрик
5
Лукаку
Джордан Лукаку
7
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья