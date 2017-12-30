Болонья
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
5
Пульгар
Эрик Пульгар
90
25
Масина
Адам Масина
90
3
Гонсалес
Джанкарло Гонсалес
90
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
90
18
Хеландер
Филип Хеландер
90
9
Верди
Симоне Верди
90
77
Донса
Годфред Донса
90
2
Надь
Адам Надь
90
14
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
90
10
Дестро
Маттиа Дестро
90
Запасные
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
35
Торосидис
Василис Торосидис
4
Крафт
Эмиль Крафт
20
Майетта
Доменико Майетта
6
Де Майо
Себастьян Де Майо
8
Таидер
Сафир Таидер
11
Крейчи
Ладислав Крейчи
12
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
7
Петкович
Бруно Петкович
24
Паласио
Родриго Паласио
30
Оквонкво
Орджи Оквонкво
Удинезе
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Данило
Данило
90
3
Каэтано
Самир
90
53
Аднан
Али Аднан
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
72
Барак
Антонин Барак
90
85
Бехрами
Валон Бехрами
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
37'
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
48'
90
20
Лопес
Макси Лопес
90
Запасные
22
Скуффет
Симоне Скуффет
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
13
Ингелссон
Сванте Ингелссон
99
Балич
Андрия Балич
6
Фофана
Секо Фофана
10
де Пауль
Родриго де Пауль
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
18
Перица
Стипе Перица
7
Матос Сантос
Ридер Матос Сантос
9
Байич
Рияд Байич