Аталанта
мин
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
28
Манчини
Джанлука Манчини
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90'
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
72
Иличич
Йосип Иличич
90
29
Петанья
Андреа Петанья
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
1
Бериша
Этрит Бериша
95
Бастони
Алессандро Бастони
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
21
Кастань
Тимоти Кастань
4
Кристанте
Бриан Кристанте
27
Куртич
Ясмин Куртич
8
Госенс
Робин Госенс
32
Хаас
Николас Хаас
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус
20
Видо
Лука Видо
7
Орсолини
Риккардо Орсолини
Кальяри
мин
1
Рафаэль
Рафаэль
90
3
Андреолли
Марко Андреолли
90
12
Мянго
Сенна Мянго
90
23
Чеппителли
Лука Чеппителли
90
20
Падоин
Симоне Падоин
23'
90
16
Фараго
Паоло Фараго
90
21
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
8
Чигарини
Лука Чигарини
90
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
6'
90
17
Фариас
Диего Фариас
90
Запасные
26
Кроста
Лука Кроста
28
Краньо
Алессио Краньо
2
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
19
Писакане
Фабио Писакане
24
Капуано
Марко Капуано
27
Дейола
Алессандро Дейола
25
Сау
Марко Сау
9
Джианнетти
Никколо Джианнетти
36
Мельчорри
Федерико Мельчорри