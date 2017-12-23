Удинезе
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Данило
Данило
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
53
Аднан
Али Аднан
90
72
Барак
Антонин Барак
28'
68'
90
85
Бехрами
Валон Бехрами
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
44'
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
80'
90
20
Лопес
Макси Лопес
90
Запасные
25
Борселлини
Давиде Борселлини
22
Скуффет
Симоне Скуффет
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
10
де Пауль
Родриго де Пауль
99
Балич
Андрия Балич
96
Коста
Фелипе Коста
6
Фофана
Секо Фофана
13
Ингелссон
Сванте Ингелссон
18
Перица
Стипе Перица
9
Байич
Рияд Байич
7
Матос Сантос
Ридер Матос Сантос
Верона
мин
1
Николас
Николас
90
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
90
75
Арто
Томас Арто
90
28
Феррари
Алекс Феррари
90
12
Караччоло
Антонио Караччоло
90
2
Ромуло Соуза
Ромуло
90
24
Бесса
Даниэль Бесса
90
5
Сукулини
Бруно Сукулини
90
8
Фоссати
Марко Фоссати
90
9
Кен
Мойзе Кен
90
7
Верде
Даниэле Верде
90
Запасные
40
Коппола
Фердинандо Коппола
17
Сильвестри
Марко Сильвестри
26
Касерес
Мартин Касерес
14
Сукулини
Франко Сукулини
4
Ланер
Симон Ланер
37
Беардзотти
Энрико Беардзотти
29
Тупта
Любомир Тупта
11
Паццини
Джампаоло Паццини