Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
11
Борини
Фабио Борини
90
63
Кутроне
Патрик Кутроне
90
7
Калинич
Никола Калинич
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
17
Сапата
Кристиан Сапата
31
Антонелли
Лука Антонелли
29
Палетта
Габриэль Палетта
15
Гомес
Густаво Гомес
2
Калабрия
Давиде Калабрия
45
Дзанеллато
Никколо Дзанеллато
73
Локателли
Мануэль Локателли
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
21
Билья
Лукас Билья
9
Силва
Андре Силва
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
32'
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
29
Петанья
Андреа Петанья
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
95
Бастони
Алессандро Бастони
28
Манчини
Джанлука Манчини
21
Кастань
Тимоти Кастань
27
Куртич
Ясмин Куртич
8
Госенс
Робин Госенс
32
Хаас
Николас Хаас
72
Иличич
Йосип Иличич
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус
20
Видо
Лука Видо
7
Орсолини
Риккардо Орсолини