Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
85'
90
40
Томович
Ненад Томович
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
77
Бастьен
Самюэль Бастьен
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
32'
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
12
Цесар
Боштьян Цесар
18
Гобби
Массимо Гобби
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
4
Ригони
Никола Ригони
10
Гаудино
Джанлука Гаудино
27
Депаоли
Фабио Депаоли
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
9
Степински
Мариуш Степински
Болонья
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
5
Пульгар
Эрик Пульгар
90
25
Масина
Адам Масина
90
3
Гонсалес
Джанкарло Гонсалес
90
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
90
18
Хеландер
Филип Хеландер
90
11
Крейчи
Ладислав Крейчи
90
9
Верди
Симоне Верди
50'
90
16
Поли
Андреа Поли
90
2
Надь
Адам Надь
90
10
Дестро
Маттиа Дестро
4'
90'
90
Запасные
34
Равалья
Федерико Равалья
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
35
Торосидис
Василис Торосидис
4
Крафт
Эмиль Крафт
20
Майетта
Доменико Майетта
6
Де Майо
Себастьян Де Майо
8
Таидер
Сафир Таидер
12
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
77
Донса
Годфред Донса
7
Петкович
Бруно Петкович
30
Оквонкво
Орджи Оквонкво