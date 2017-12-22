Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
90
3
Андреолли
Марко Андреолли
90
2
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
90
19
Писакане
Фабио Писакане
90
18
Барелла
Николо Барелла
90
21
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
20
Падоин
Симоне Падоин
90
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
90
10
Жоао
Жоао Педро
90
Запасные
26
Кроста
Лука Кроста
1
Рафаэль
Рафаэль
12
Мянго
Сенна Мянго
23
Чеппителли
Лука Чеппителли
24
Капуано
Марко Капуано
16
Фараго
Паоло Фараго
27
Дейола
Алессандро Дейола
25
Сау
Марко Сау
9
Джианнетти
Никколо Джианнетти
36
Мельчорри
Федерико Мельчорри
17
Фариас
Диего Фариас
Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
31
Уго
Витор Уго
90
13
Астори
Давиде Астори
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
17
Верету
Жордан Верету
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
77
Теро
Сирил Теро
90
Запасные
22
Черофолини
Микеле Черофолини
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
15
Оливера
Максимильяно Оливера
76
Гаспар
Бруну Гаспар
2
Лорини
Венсан Лорини
6
Санчес
Карлос Санчес
28
Диаш
Жил Диаш
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
30
Бабакар
Хума Бабакар
7
Зехнини
Рафик Зехнини