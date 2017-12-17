Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
19'
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
72
Иличич
Йосип Иличич
22'
50'
90
29
Петанья
Андреа Петанья
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
28
Манчини
Джанлука Манчини
3
Толой
Рафаэл Толой
21
Кастань
Тимоти Кастань
27
Куртич
Ясмин Куртич
8
Госенс
Робин Госенс
32
Хаас
Николас Хаас
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус
20
Видо
Лука Видо
7
Орсолини
Риккардо Орсолини
Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
15
Бартоломеу
Баштуш
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
26
Раду
Штефан Раду
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
18
Альберто
Луис Альберто
79'
90
6
Лейва
Лукас Лейва
90
77
Марушич
Адам Марушич
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
27'
35'
90
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
90
Запасные
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
25
Варгич
Иван Варгич
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
27
Фелипе
Луис Фелипе
8
Баста
Душан Баста
13
Уоллес
Уоллес
5
Лукаку
Джордан Лукаку
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
4
Патрик
Патрик