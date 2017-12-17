Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
13
Астори
Давиде Астори
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
17
Верету
Жордан Верету
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
77
Теро
Сирил Теро
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
Запасные
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
4
Миленкович
Никола Миленкович
31
Уго
Витор Уго
15
Оливера
Максимильяно Оливера
76
Гаспар
Бруну Гаспар
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
28
Диаш
Жил Диаш
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
27
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
6
Санчес
Карлос Санчес
30
Бабакар
Хума Бабакар
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
20
Рози
Алеандро Рози
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
8
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
44
Велозу
Мигель Велозу
90
19
Пандев
Горан Пандев
90
11
Таарабт
Адель Таарабт
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
38
Зима
Лукаш Зима
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
14
Бираски
Давиде Бираски
13
Россеттини
Лука Россеттини
4
Кофи
Исаак Кофи
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
22
Лазович
Дарко Лазович
16
Галабинов
Андрей Галабинов
10
Лападула
Джанлука Лападула