Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
17
Стринич
Иван Стринич
90
90
Рамирес
Гастон Рамирес
90
18
Прат
Деннис Прат
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
91
Сапата
Дуван Сапата
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
Запасные
92
Тоццо
Андреа Тоццо
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
29
Мурру
Никола Мурру
19
Реджини
Васко Реджини
7
Сала
Джакопо Сала
21
Верре
Валерио Верре
28
Капецци
Леонардо Капецци
95
Иван
Давид Иван
9
Капрари
Джанлука Капрари
10
Джуричич
Филип Джуричич
99
Ковнацки
Давид Ковнацки
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
24
Гольданига
Эдоардо Гольданига
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
16
Политано
Маттео Политано
90
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90
Запасные
70
Марсон
Леонардо Марсон
77
Пеголо
Джанлука Пеголо
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
23
Гаццола
Марсело Гаццола
6
Маццителли
Лука Маццителли
22
Фраттези
Давиде Фраттези
90
Рагуса
Антонио Рагуса
17
Пьерини
Николас Пьерини
10
Матри
Алессандро Матри