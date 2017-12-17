Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
93
Айети
Арлинд Айети
90
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
90
7
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
10
Барберис
Андреа Барберис
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
6
Роден
Маркус Роден
90
17
Будимир
Анте Будимир
33'
90
5
Стоян
Адриан Стоян
90
29
Тротта
Марселло Тротта
90
Запасные
3
Феста
Марко Феста
44
Кабрера
Леандро Кабрера
20
Павлович
Даниэль Павлович
89
Крочата
Джованни Крочата
37
Фараони
Давиде Фараони
8
Ромеро
Аристотелес Ромеро
11
Крагль
Оливер Крагль
24
Тонев
Александар Тонев
14
Сульич
Казим Сульич
99
Точукву
Симеон Точукву
Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
4
Ригони
Никола Ригони
90
77
Бастьен
Самюэль Бастьен
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
12
Цесар
Боштьян Цесар
40
Томович
Ненад Томович
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
10
Гаудино
Джанлука Гаудино
27
Депаоли
Фабио Депаоли
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
9
Степински
Мариуш Степински
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли