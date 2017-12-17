Верона
мин
1
Николас
Николас
90
26
Касерес
Мартин Касерес
90
75
Арто
Томас Арто
90
28
Феррари
Алекс Феррари
90
12
Караччоло
Антонио Караччоло
24'
90
77
Бюхель
Марсель Бюхель
90
2
Ромуло Соуза
Ромуло
90
27
Валоти
Маттиа Валоти
90
5
Сукулини
Бруно Сукулини
90
7
Верде
Даниэле Верде
90
10
Черчи
Алессио Черчи
90
Запасные
40
Коппола
Фердинандо Коппола
17
Сильвестри
Марко Сильвестри
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
8
Фоссати
Марко Фоссати
14
Сукулини
Франко Сукулини
24
Бесса
Даниэль Бесса
37
Беардзотти
Энрико Беардзотти
9
Кен
Мойзе Кен
11
Паццини
Джампаоло Паццини
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
2
Калабрия
Давиде Калабрия
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
11
Борини
Фабио Борини
90
7
Калинич
Никола Калинич
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
20
Абате
Иньяцио Абате
17
Сапата
Кристиан Сапата
31
Антонелли
Лука Антонелли
29
Палетта
Габриэль Палетта
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
73
Локателли
Мануэль Локателли
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
21
Билья
Лукас Билья
9
Силва
Андре Силва
63
Кутроне
Патрик Кутроне