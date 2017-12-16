Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90'
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
14
Шик
Патрик Шик
90
8
Перотти
Диего Перотти
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
15
Морено
Эктор Морено
33
Эмерсон
Эмерсон
5
Жуан
Жуан
55
Кастан
Леандро Кастан
17
Ундер
Дженгиз Ундер
30
да Силва
Сантос да Силва
25
Перес
Бруно Перес
6
Строотман
Кевин Строотман
21
Гоналон
Максим Гоналон
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
90
3
Андреолли
Марко Андреолли
90
2
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
90
19
Писакане
Фабио Писакане
90
20
Падоин
Симоне Падоин
90
18
Барелла
Николо Барелла
90
21
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
8
Чигарини
Лука Чигарини
90
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
90
10
Жоао
Жоао Педро
90
Запасные
1
Рафаэль
Рафаэль
12
Мянго
Сенна Мянго
23
Чеппителли
Лука Чеппителли
24
Капуано
Марко Капуано
27
Дейола
Алессандро Дейола
25
Сау
Марко Сау
9
Джианнетти
Никколо Джианнетти
17
Фариас
Диего Фариас
36
Мельчорри
Федерико Мельчорри