Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
21
Сантон
Давиде Сантон
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
11
Весино
Матиас Весино
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
9
Икарди
Мауро Икарди
16'
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
29
Дальберт
Дальберт
7
Канселу
Жоау Канселу
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
13
Раноккия
Андреа Раноккия
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
23
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин
17
Карамо
Янн Карамо
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
Удинезе
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Данило
Данило
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
53
Аднан
Али Аднан
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
72
Барак
Антонин Барак
77'
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
61'
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
14'
90
Запасные
22
Скуффет
Симоне Скуффет
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
13
Ингелссон
Сванте Ингелссон
96
Коста
Фелипе Коста
99
Балич
Андрия Балич
85
Бехрами
Валон Бехрами
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
18
Перица
Стипе Перица
9
Байич
Рияд Байич
7
Матос Сантос
Ридер Матос Сантос
20
Лопес
Макси Лопес