Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
20
Рози
Алеандро Рози
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
8
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
4'
90
30
Ригони
Лука Ригони
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
44
Велозу
Мигель Велозу
90
19
Пандев
Горан Пандев
90
11
Таарабт
Адель Таарабт
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
38
Зима
Лукаш Зима
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
14
Бираски
Давиде Бираски
13
Россеттини
Лука Россеттини
27
Риччи
Федерико Риччи
4
Кофи
Исаак Кофи
22
Лазович
Дарко Лазович
16
Галабинов
Андрей Галабинов
10
Лападула
Джанлука Лападула
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
52'
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
72
Иличич
Йосип Иличич
45'
90
29
Петанья
Андреа Петанья
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
28
Манчини
Джанлука Манчини
21
Кастань
Тимоти Кастань
27
Куртич
Ясмин Куртич
8
Госенс
Робин Госенс
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус
20
Видо
Лука Видо
7
Орсолини
Риккардо Орсолини