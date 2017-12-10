Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
10'
76'
90
11
Борини
Фабио Борини
90
7
Калинич
Никола Калинич
90
Запасные
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
17
Сапата
Кристиан Сапата
31
Антонелли
Лука Антонелли
29
Палетта
Габриэль Палетта
15
Гомес
Густаво Гомес
2
Калабрия
Давиде Калабрия
46
Габбиа
Маттео Габбиа
45
Дзанеллато
Никколо Дзанеллато
73
Локателли
Мануэль Локателли
9
Силва
Андре Силва
63
Кутроне
Патрик Кутроне
Болонья
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
35
Торосидис
Василис Торосидис
90
5
Пульгар
Эрик Пульгар
90
25
Масина
Адам Масина
90
3
Гонсалес
Джанкарло Гонсалес
90
18
Хеландер
Филип Хеландер
90
9
Верди
Симоне Верди
23'
90
77
Донса
Годфред Донса
90
2
Надь
Адам Надь
90
10
Дестро
Маттиа Дестро
90
24
Паласио
Родриго Паласио
90
Запасные
34
Равалья
Федерико Равалья
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
4
Крафт
Эмиль Крафт
20
Майетта
Доменико Майетта
6
Де Майо
Себастьян Де Майо
8
Таидер
Сафир Таидер
11
Крейчи
Ладислав Крейчи
12
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
7
Петкович
Бруно Петкович
30
Оквонкво
Орджи Оквонкво