Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
6
Мариу Руй
Мариу Руй
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
8
Фильо Хорхе
Жоржиньо
90
5
Аллан
Аллан
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
20
Зелински
Петр Зелински
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
19
Максимович
Никола Максимович
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
11
Маджо
Кристиан Маджо
15
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
30
Рог
Марко Рог
42
Диавара
Амаду Диавара
37
Уна
Адам Уна
18
Леандриньо
Леандриньо
Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
13
Астори
Давиде Астори
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
17
Верету
Жордан Верету
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
77
Теро
Сирил Теро
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
Запасные
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
4
Миленкович
Никола Миленкович
31
Уго
Витор Уго
15
Оливера
Максимильяно Оливера
76
Гаспар
Бруну Гаспар
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
28
Диаш
Жил Диаш
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
27
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
6
Санчес
Карлос Санчес
30
Бабакар
Хума Бабакар