Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
40
Томович
Ненад Томович
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
27
Депаоли
Фабио Депаоли
90
77
Бастьен
Самюэль Бастьен
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
18
Гобби
Массимо Гобби
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
12
Цесар
Боштьян Цесар
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
10
Гаудино
Джанлука Гаудино
9
Степински
Мариуш Степински
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
5
Жуан Гильерме
Жуан
90
30
да Силва
Сантос да Силва
90
25
Перес
Бруно Перес
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
14
Шик
Патрик Шик
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
15
Морено
Эктор Морено
22
Абдуллахи
Нура Абдуллахи
44
Манолас
Костас Манолас
55
Кастан
Леандро Кастан
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
33
Эмерсон
Эмерсон
17
Ундер
Дженгиз Ундер
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
8
Перотти
Диего Перотти
9
Джеко
Эдин Джеко