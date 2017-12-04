Верона
мин
1
Николас
Николас
90
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
90
12
Караччоло
Антонио Караччоло
90
28
Феррари
Алекс Феррари
90
77
Бюхель
Марсель Бюхель
90
2
Ромуло Соуза
Ромуло
90
27
Валоти
Маттиа Валоти
90
24
Бесса
Даниэль Бесса
90
5
Сукулини
Бруно Сукулини
90
10
Черчи
Алессио Черчи
90
7
Верде
Даниэле Верде
90
Запасные
40
Коппола
Фердинандо Коппола
17
Сильвестри
Марко Сильвестри
26
Касерес
Мартин Касерес
14
Сукулини
Франко Сукулини
8
Фоссати
Марко Фоссати
29
Тупта
Любомир Тупта
9
Кен
Мойзе Кен
37
Беардзотти
Энрико Беардзотти
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
20
Рози
Алеандро Рози
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
8
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
30
Ригони
Лука Ригони
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
44
Велозу
Мигель Велозу
90
19
Пандев
Горан Пандев
45'
90
11
Таарабт
Адель Таарабт
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
38
Зима
Лукаш Зима
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
14
Бираски
Давиде Бираски
13
Россеттини
Лука Россеттини
27
Риччи
Федерико Риччи
4
Кофи
Исаак Кофи
22
Лазович
Дарко Лазович
10
Лападула
Джанлука Лападула