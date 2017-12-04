Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
34
Шимич
Штефан Шимич
90
20
Павлович
Даниэль Павлович
90
7
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
90
6
Роден
Маркус Роден
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
24
Тонев
Александар Тонев
90
10
Барберис
Андреа Барберис
90
29
Тротта
Марселло Тротта
90
9
Налини
Андреа Налини
90
Запасные
3
Феста
Марко Феста
78
Висково
Аньелло Висково
44
Кабрера
Леандро Кабрера
93
Айети
Арлинд Айети
37
Фараони
Давиде Фараони
87
Мартелла
Бруно Мартелла
8
Ромеро
Аристотелес Ромеро
89
Крочата
Джованни Крочата
5
Стоян
Адриан Стоян
14
Сульич
Казим Сульич
99
Точукву
Симеон Точукву
Удинезе
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
90
5
Данило
Данило
90
3
Каэтано
Самир
90
53
Аднан
Али Аднан
90
72
Барак
Антонин Барак
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
14
Янкто
Якуб Янкто
40'
53'
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
66'
90
20
Лопес
Макси Лопес
90
Запасные
25
Борселлини
Давиде Борселлини
22
Скуффет
Симоне Скуффет
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
13
Ингелссон
Сванте Ингелссон
96
Коста
Фелипе Коста
99
Балич
Андрия Балич
10
де Пауль
Родриго де Пауль
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
18
Перица
Стипе Перица
9
Байич
Рияд Байич
7
Матос Сантос
Ридер Матос Сантос