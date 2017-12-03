Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
13
Астори
Давиде Астори
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
71'
90
17
Верету
Жордан Верету
42'
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
32'
90
77
Теро
Сирил Теро
90
Запасные
22
Черофолини
Микеле Черофолини
4
Миленкович
Никола Миленкович
31
Уго
Витор Уго
15
Оливера
Максимильяно Оливера
76
Гаспар
Бруну Гаспар
6
Санчес
Карлос Санчес
28
Диаш
Жил Диаш
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
30
Бабакар
Хума Бабакар
7
Зехнини
Рафик Зехнини
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
24
Гольданига
Эдоардо Гольданига
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
10
Матри
Алессандро Матри
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
16
Политано
Маттео Политано
90
Запасные
70
Марсон
Леонардо Марсон
77
Пеголо
Джанлука Пеголо
21
Лирола
Поль Лирола
6
Маццителли
Лука Маццителли
12
Сенси
Стефано Сенси
90
Рагуса
Антонио Рагуса
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
17
Пьерини
Николас Пьерини